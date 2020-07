Não é "boa ideia reagir a ataques à democracia representativa acabando com debates quinzenais"

A deputada socialista Isabel Moreira © Mário Cruz/Lusa

Isabel Moreira é mais uma das vozes socialistas a insurgir-se contra a possibilidade de restringir os momentos de debate no Parlamento a uma ocasião a cada dois meses. Na rede social Facebook, a deputada manifestou que "o escrutínio do Governo por parte do Parlamento fica fragilizado com debates quinzenais de dois em dois meses", e considerou que a ressalva dos debates setoriais "não é a mesma coisa".

Ouvida pela TSF, a socialista reforçou esta posição, fazendo destaque do momento que o mundo atravessa e que exorta os sistemas políticos de cada país a defender os valores democráticos. "Nós estamos num momento, não apenas em Portugal, mas à escala europeia e mundial, de forte ataque à democracia representativa", analisou.

Para Isabel Moreira, esta é a altura de lutar contra a devassa da política baseada na representação parlamentar. "Temos de lutar contra aquilo que não é apenas uma perceção, porque o Parlamento não reage a perceções, reage a realidades. Não me parece boa ideia reagir aos ataques recorrentes a que a democracia representativa está sujeita acabando com os debates quinzenais e passando para debates de dois em dois meses é um erro político."

A deputada admitiu ter ainda esperanças de que haja um recuo até ao momento do sufrágio, mas assevera que, se tal não acontecer, votará contra a diminuição de debates na Assembleia da República, até porque "no grupo parlamentar do Partido Socialista a regra é a liberdade de voto, exceto em matérias extraordinárias".