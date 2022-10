"Não é mais negativo do que positivo?" Marcelo põe em causa necessidade de aumento das taxas de juro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Paulo Cunha/Lusa

Por Cátia Carmo 27 Outubro, 2022 • 13:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa altura em que o Banco Central Europeu se preparava para anunciar mais uma subida das taxas de juro, que pouco depois se veio a confirmar, Marcelo Rebelo de Sousa questionou se este aumento não será "mais negativo do que positivo", podendo até matar a economia.

"Vamos esperar pela versão final do Orçamento. Durante o debate há folga para ponderar aquilo que foi anunciado. Esta preocupação de que há países com a inflação muito elevada e que estão muito próximos, em termos territoriais, do conflito, não pode impedir uma ponderação. Aumentar os juros a este ritmo não é apertar o doente? Isso não é mais negativo do que positivo nas economias? Foi isso que aqui foi levantado hoje e merece ser pensado", questionou o Presidente.

Face ao atual contexto - de subida da taxas de juro, acompanhada com uma inflação elevada e que está a aumentar a generalidade dos custos das famílias, que não apenas a prestação da casa -, o Governo prepara-se para avançar com medidas que pretendem mitigar o impacto do encargo mensal com o empréstimo.

Na quarta-feira o primeiro-ministro anunciou no Parlamento que o Conselho de Ministros vai aprovar um diploma que obriga os bancos a renegociar contratos de crédito à habitação quando os juros "subam além do teste de stress a que as famílias foram sujeitas aquando do momento da contratação do crédito".