"Não é momento para procurar casa." Contratos de arrendamento renovados automaticamente

Quem vive em casa arrendada, com contrato perto do fim, pode agora ficar mais descansado: não vai ter de procurar já uma nova habitação. A garantia foi deixada esta sexta-feira pelo primeiro-ministro.

Após o Conselho de Ministros, António Costa apresentou novas medidas para fazer frente à crise económica provocada pelo novo coronavírus, anunciando que "a suspensão do prazo de caducidade dos contratos de arrendamento que viessem a caducar nos próximos três meses". O primeiro-ministro indicou também: "Não é momento para acrescentar à ansiedade que todos vivemos a ansiedade da procura de casa."

Em conferência de imprensa, o líder do Governo anunciou ainda a renovação automática do subsídio de desemprego. O complemento solidário para idosos e o rendimento social de inserção também serão prolongados até ao fim da crise.

O Conselho de Ministros reuniu-se esta sexta-feira para discutir medidas de apoio social e económico, depois de esta quinta-feira ter delineado as regras pelas quais Portugal vai reger-se durante o estado de emergência.

Portugal está em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira. O decreto presidencial, assinado por Marcelo Rebelo de Sousa, foi votado na quarta-feira no Parlamento, já depois de ter recebido o apoio do Governo e do Conselho de Estado.