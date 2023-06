"Não é o que nos preocupa mais." Paulo Raimundo desvaloriza escala de Costa em Budapeste

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo © Paulo Spranger/ Global Imagens

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, desvalorizou a escala do primeiro-ministro, António Costa, em Budapeste para assistir a um jogo de futebol ao lado de Viktor Orbán. À margem de uma manifestação pela paz em Lisboa, Paulo Raimundo afirmou que não considera normal, mas que "todos os problemas do país fossem esse".

"Não é aquilo que nos preocupa mais. Não é normal, mas que todos os problemas do país fossem esses", reagiu Paulo Raimundo.

Já quando questionado sobre o fim das audições na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, o líder comunista considerou que o problema das futuras conclusões é que o crime económico que diz ser a privatização da companhia aérea vai passar ao lado.

"As conclusões da comissão de inquérito não vão alterar a questão de fundo para nós, que é o crime económico e político que está a ser concretizado com a privatização. Essa é que é a questão de fundo e certamente irá passar ao lado, como se procurou que passasse ao lado toda a comissão de inquérito", acrescentou o secretário-geral do PCP.

Sobre a guerra na Ucrânia, o secretário-geral do PCP defendeu que "os intervenientes" devem sentar-se à mesa das negociações.