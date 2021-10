O candidato à liderança do PSD é o convidado desta semana da entrevista TSF/JN, que poderá ler e ouvir na íntegra este domingo.

Por TSF 30 Out, 2021 • 17:17

O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, considera que não há "nenhuma razão" para evitar o processo eleitoral do partido.

"Eu acho sinceramente que não há nenhuma razão para evitar o processo eleitoral. Nenhuma, porque o processo eleitoral interno é uma coisa normal. Nós não estamos em estado de exceção", defendeu Paulo Rangel em declarações à TSF e ao JN.

Já na última quinta-feira, Paulo Rangel defendeu não haver razão para "alterar, cancelar, suspender ou anular" a data das eleições diretas no PSD que foram votadas "esmagadoramente" pelos conselheiros nacionais do PSD para o dia 4 de dezembro. "Essa data é perfeitamente compatível com a marcação de eleições legislativas nos primeiros meses de 2022", afirmou, acrescentando que "o curto mês de campanha eleitoral interna pode ser uma grande, mas grande oportunidade para o PSD apresentar os seus projetos, os seus protagonistas e respetivas equipas e apresentar propostas para o eleitorado em geral".

O eurodeputado social-democrata é o convidado desta semana da entrevista TSF/JN, que poderá ler e ouvir aqui na íntegra este domingo.