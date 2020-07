"Não faz sentido uma candidatura presidencial do PS"

"O ato de votar é eminentemente pessoal e secreto", diz Ferro Rodrigues © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa 23 Julho, 2020 • 07:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sem arrependimentos por ter sido uma das primeiras vozes do PS a manifestar a intenção de voto na recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, Eduardo Ferro Rodrigues considera que, no atual cenário, "não faria sentido" uma candidatura do PS.

"Não me parece que com 70% dos socialistas a quererem votar em Marcelo Rebelo de Sousa faça sentido haver uma candidatura do PS", afirma a segunda figura do Estado, em entrevista à TSF.

Sobre o apoio a Marcelo, Ferro Rodrigues diz que se limitou a dizer o que pensa, sente-se "bem acompanhado" e "não tem qualquer motivo para se arrepender" do que disse.

Mas se ele já decidiu o sentido de voto, "não o choca" que haja socialistas (como Pedro Nuno Santos) que tencionem votar em candidatos apoiados por partidos da esquerda.

"O ato de votar é eminentemente pessoal e secreto", diz Ferro Rodrigues.