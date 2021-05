"Não foi a primeira escolha, foi uma das últimas." Candidato do PSD à Figueira reage a candidatura de Santana

Pedro Santana Lopes será candidato à Câmara da Figueira da Foz nas próximas eleições autárquicas © Paulo Spranger/Global Imagens

O candidato do PSD à Câmara Municipal da Figueira da Foz desvaloriza a candidatura de Pedro Santana Lopes à autarquia e as sondagens que lhe dão resultados positivos. O cabeça-de-lista social-democrata, Pedro Machado, afirma que a Figueira da Foz foi das últimas escolhas de Santana Lopes.

Este domingo, Pedro Santana Lopes anunciou a candidatura à câmara da Figueira da Foz, nas próximas eleições autárquicas. É o regresso ao lugar que o acolheu há 24 anos, quando, então, conquistou a autarquia para o PSD, mas, desta vez, concorre com o movimento "Figueira a Primeira".

Em declarações à TSF, o candidato do PSD à autarquia da Figueira da Foz, Pedro Machado, afirma que, ao contrário do que indica o nome do movimento, a cidade não foi a primeira, mas a última escolha de Pedro Santana Lopes.

"Santana Lopes teve, como ele diz, vários convites até que, finalmente, resolveu que a Figueira da Foz não era a primeira, mas, talvez, uma das últimas escolhas pela qual optou. Os convites que são conhecidos têm a ver com Sintra, Torres Vedras, eventualmente Leiria,... esses são públicos", atira.

Fernando Alves ouviu o candidato do PSD à Figueira da Foz, Pedro Machado, na Manhã TSF

Ainda assim, há sondagens que apontam para um resultado encorajador de Santana Lopes na Figueira da Foz. Porém, o candidato do PSD crê que tais resultados poderão ser uma "ilusão", criada com base em pesquisas "sem nenhum suporte".

Questionado pela TSF, Pedro Machado rejeita também quaisquer futuras pontes com a candidatura de Santana Lopes, que diz não ter "nada a ver com o PSD".

"Santana Lopes fundou um partido, aliás, para concorrer contra o PSD e todos sabemos que não correu bem. Faz parte do passado da Figueira da Foz e eu olho para a Figueira da Foz no presente e no futuro", conclui.