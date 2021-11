"Não fui sensível a razões partidárias. O Presidente cortou a direito pelo interesse nacional"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Manuel de Almeida/Lusa

Por Cátia Carmo e Gonçalo Teles 05 Novembro, 2021 • 17:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que escolheu a data de 30 de janeiro para as eleições antecipadas porque teve em conta o interesse nacional e não os interesses partidários.

"O Presidente ouviu os partidos, o Conselho de Estado, pareceres económicos e sociais e depois decidiu. E também, relativamente à data, decidiu por ter vivido, na sua vida de candidato presidencial, que os debates no período do Natal e fim de ano era atropelados, havia insuficiência de tempo e sobreposição em relação à campanha eleitoral. Um Presidente define-se em função do interesse nacional e é evidente que não foi sensível a razões partidárias, minimamente. Basta ver os prazos", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.

Além disso, diz também ter tido em conta a "preocupação da Assembleia da República" e do Governo de fazer aprovar diplomas que consideravam "fundamentais", como o da corrupção.

"Isso significa que existe quase um mês de trabalho para votar pacotes tão importantes como o da corrupção, diplomas fundamentais em matéria de medidas sociais pós-pandemia e medidas económicas relacionadas com a pandemia", afirmou o Presidente da República.

O chefe de Estado nota que os partidos chegaram, "a uma certa altura, a uma situação em que há diferenças inultrapassáveis" e que acabaram por resultar no chumbo do Orçamento do Estado.

Depois de apresentar as três soluções possíveis, acabou por optar pela última, que "não é querida", mas que foi a que restou: dissolver a Assembleia da República.

"A democracia é assim, senão não há democracia. Se não há divergências, não é democracia", acrescentou.