"Não há nenhum calendário previsto" para eventual terceira dose da vacina

O primeiro-ministro garante que, caso seja aprovado pelas autoridades de saúde, o país está preparado para inocular com uma terceira dose da vacina os mais vulneráveis. No entanto, António Costa assume que "não há nenhum calendário previsto" para tomar essa decisão.

Em declarações aos jornalistas, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, o chefe do Executivo refere ainda que, depois de aprovada a vacinação das crianças entre os 12 e os 15 anos, o ano letivo que se aproxima vai decorrer com "segurança acrescida", uma vez que as crianças devem receber a segunda dose da vacina "ainda antes do início" do mesmo.

Sobre este tema, António Costa rejeita pressões sobre a DGS, sublinhando que as decisões das autoridades de saúde "são puramente técnicas" e os peritos usaram "o tempo que foi necessário" para chegar a conclusões "sólidas".

Já a task force e o Governo "fizeram também o que lhes competia" por terem tudo preparado para dar seguimento à decisão da DGS. "Toda a sociedade, e em particular os pais das crianças, têm a confiança acrescida de terem uma recomendação expressa da DGS", disse.