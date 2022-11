"Não há nenhuma guerra." Helena Carreiras rejeita conflito com Tribunal de Contas sobre compra de navios

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras © Paulo Cunha/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira com Clara Maria Oliveira 04 Novembro, 2022 • 12:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Defesa Nacional rejeitou, esta sexta-feira, a existência de um conflito entre o Governo e o Tribunal de Contas.

Helena Carreiras, durante uma audição no Parlamento, no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2023, reagiu à notícia avançada pelo Diário de Notícias, de que o Tribunal chumbou, de vez, o contrato do Estado com a holding para a compra de seis navios.

"Não há nenhuma guerra com Tribunal de Contas como se quer fazer parecer, há uma divergência de opiniões, nós acatamos a decisão e a consequência política é de que nós vamos avançar com o programa com a DGR/DN da Marinha e ele será concretizado", afirmou.

Ouça as declarações de Helena Carreiras 00:00 00:00

Helena Carreiras vai reunir-se na próxima semana com as associações profissionais de militares para discutir aumentos de salários. A ministra da Defesa acredita em melhorias, sobretudo em relação aos ordenados mais baixos.

"Posso informar que as associações profissionais de militares foram convocadas para uma reunião conjunta" no dia 8 de novembro, informou.

Ministra da Defesa confirma reunião com associações profissionais de militares 00:00 00:00

A ministra garantiu que o Orçamento do Estado se compromete com as pessoas e com a valorização da carreira militar, e também já tinha destacado que o investimento na defesa para o próximo ano é o mais elevado desde 2010.

Para Helena Carreiras, "num contexto internacional volátil, que continua fortemente marcado pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, é mais do que nunca necessário adaptar as nossas forças armadas para responder aos enormes desafios deste novo cenário geoestratégico".

Helena Carreiras reforça importância do OE2023 na Defesa nacional 00:00 00:00

Para isso, a ministra do Governo socialista defende que "o Orçamento da Defesa Nacional responde com uma dotação global de 2643,5 milhões euros, o mais alto desde 2010, crescendo 8,3%" face a 2022.