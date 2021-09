António Costa © Lusa

O primeiro-ministro respondeu, nesta terça-feira, à TSF, confrontado com a possível alteração na equipa do Executivo, após os resultados eleitorais revelados no domingo. António Costa argumentou que a única remodelação determinada pelas autárquicas é a dos autarcas. "Não há nenhuma remodelação de Governo que resulte das autárquicas."

Tal como já tinha frisado em julho, o líder do Governo vincou que a Tutela permanecerá inalterada.

Quanto ao processo orçamental, Costa diz que nunca qualquer parceiro seguiu lógicas autárquicas no debate do Orçamento. O que interessa é ter um bom documento orçamental, garante o governante. "O país tem de estar focado em executar o Orçamento e em aproveitar a extraordinária oportunidade dos fundos europeus." António Costa diz que não se trata apenas de repor o que se perdeu nesta crise, tem de se ir além, contando com as verbas do Portugal 2020, com as verbas do Portugal 2030 e o PRR.

Já relativamente às declarações de Marcelo, pedindo que não haja fraturas políticas neste momento, Costa acompanha o chefe de Estado. "O desejo do senhor Presidente da República é partilhado por mim e pela esmagadora maioria dos portugueses. Quem é que quer uma crise política durante esta crise económica?"

Questionado pelos jornalistas sobre a autarquia de Lisboa, Costa desejou sucessos a Carlos Moedas e frisou que o secretário-geral do PS não se interpõe nas configurações autárquicas. O líder socialista continua a dizer que as eleições marcaram uma vitória socialista. O resultado da votação dos portugueses é "inequívoco", mas a vontade dos lisboetas foi de "mudar"; "a democracia é mesmo assim", argumenta António Costa.

Após reunir-se com o vice-almirante Gouveia e Melo, o primeiro-ministro asseverou que a eventual dificuldade de chegar aos 85% da população vacinada, meta para a qual ficam a faltar algumas décimas, não atrasa os planos para o desconfinamento. "Não creio que se justifiquem novos adiamentos. Vamos manter o que planeámos para dia 1." É o que responde o primeiro-ministro, sobre a nova fase de desconfinamento que será iniciada em outubro. "É um passo importante para concluirmos este processo de reabertura. É ir andando e medindo, andando e medindo. Se houver retrocessos nesta pandemia, terá de haver retrocessos."

A DGS e a EMA deverão pronunciar-se esta semana sobre eventual terceira dose, mas Costa assegura que há condições técnicas para avançar, seja para os grupos de risco, seja para toda a população.

