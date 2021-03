"Não há um português puro" nem de "primeira, segunda ou terceira", avisa Marcelo

© David Tiago/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 09 Março, 2021 • 17:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta terça-feira que "não hã um português puro", uma vez que "foi assim a nossa história". Numa visita ao Centro Cultural Islâmico do Porto, no âmbito da tomada de posse para o segundo mandato em Belém, Marcelo garantiu que é presidente "de todos os que vivem em Portugal".

"O Presidente da República é o presidente de todos os portugueses, mas também de todos os que vivem em Portugal", mesmo que mantenham as suas nacionalidades originais. "Todos os que se inseriram na nossa sociedade passaram a ser portugueses à sua maneira", explicou, antes de insistir na ideia.

O chefe de Estado "é naturalmente eleito pelos nacionais portugueses mas é presidente também de todos os que vivem em Portugal, mesmo não sendo portugueses ou não sendo portugueses de origem".

"É um traço que não queremos conservar, mas sim tornar mais claro no futuro", garantiu Marcelo, lembrando também a diáspora portuguesa. "Não podemos querer, para os que partem de Portugal para os confins do mundo, aquilo que não estamos dispostos a dar aos que chegam do mundo a Portugal", defendeu.

"Não há um português puro", avisou também Marcelo Rebelo de Sousa, assinalando que os portugueses "têm influência dos gregos, dos orientais, dos romanos, dos africanos, dos nórdicos, dos americanos, norte-americanos, latino-americanos, sul-americanos e dos asiáticos".

"Foi assim a nossa história. Não temos uma origem, temos inúmeras origens", reforçou antes de dar o mesmo exemplo para as palavras que temos e que são também "árabes, latinas, gregas, fenícias, celtas, nórdicas, de influência americana, africana e asiática".

"Não há portugueses de primeira, segunda ou terceira. Somos todos de primeira, tenhamos origens mais longínquas ou mais próximas nas nossas linhagens familiares. Somos assim e devemos ser assim, no respeito pela liberdade religiosa, de pensamento, de expressão ou cultural", reforçou.

O chefe de Estado recordou ainda a Constituição para sublinha que esta traduz também "o sentido de se ser português de uma forma aberta e inclusiva", recusando a "diferenciação".

No início do seu discurso, Marcelo agradeceu a receção na cidade do Porto, "cinco anos depois do acolhimento na Mesquita Central de Lisboa" e realçou a "abertura" da comunidade islâmica às outras confissões religiosas, deixando também um elogio à missão social deste centro cultural, em especial no apoio a quem chega à cidade, mas também "a uma comunidade mais vasta" num contexto de pandemia.