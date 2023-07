"Não houve ingerência." PS chumba audição de MAI a propósito do telefonema à RTP

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

A maioria socialista chumbou sozinha as audições de José Luís Carneiro e de Pedro Adão e Silva. O requerimento do Bloco de Esquerda vinha a propósito do telefonema do ministro da Administração Interna para a RTP sobre o cartoon que aborda o tema do racismo e da polícia.

Na comissão de Cultura, a deputada socialista Rosário Gamboa justificou a decisão com o facto de o partido entender que "não houve ingerência política". "Houve um telefonema que o próprio ministro assumiu que foi ele que realizou, que nesse telefonema manifestou o seu desagrado, isto é, uma opinião, que não produziu efeitos em termos de interferência na orientação política ou decisão editorial, seja a que título fosse, dentro da televisão pública", vinca a deputada.

Além do voto contra do PS, o Chega absteve-se e votaram favoravelmente o BE, o PCP e o PSD. Os restantes partidos não estiveram presentes na reunião.

Já o requerimento do Chega também foi chumbado pelo PS, com abstenções de BE e PCP, e votos favoráveis dos proponentes e do PSD. Em causa, a vontade em ouvir a administração e o conselho geral independente da RTP e o regulador da comunicação social precisamente sobre um cartoon que o partido considera ser difamatório da polícia.