"Não me vou demitir." Ministro da Economia diz que jovens recusaram "discutir soluções"

O Ministro da Economia, António Costa Silva

O ministro da Economia, António Costa Silva, recebeu esta terça-feira os jovens ativistas que, nos últimos dias, têm exigido a sua demissão e garantiu que não vai deixar o cargo. Da reunião com os jovens esperava propostas para "discutir soluções", mas os ativistas só se centraram na sua demissão como reivindicação principal.

"Não querem discutir as soluções, centraram-se no meu passado e percurso. Tive oportunidade de dizer que há mais de 20 anos percebi que os combustíveis fósseis tinham uma importância colossal na deterioração do planeta. Na última empresa onde trabalhei, a Partex, lutei para que investisse nas energias renováveis e mostrei a influência que o cluster criado nessa altura tem na redução das emissões de CO2 no país", explicou António Costa Silva.

Apesar de ter cinco estudantes sentados à porta do Ministério da Economia, de onde recusavam sair caso o ministro não apresentasse a demissão, Costa Silva reconheceu que os jovens "têm todo o direito" de se manifestar, mas têm de respeitar as leis.

"Eles são do movimento Ocupa, mas é muito importante respeitar a legalidade. De certeza que não me vou demitir, quem tem essa palavra é o primeiro-ministro, que está muito tranquilo. Estava muito interessado em tentar entender as propostas que tinham, mas não trouxeram nenhuma. Não vou pedir à polícia para os retirar. Só apelo a que as forças policiais não exerçam nenhuma repressão sobre os jovens. Vamos continuar o diálogo com os jovens e outras plataformas", afirmou o ministro da Economia.

Por fim, o responsável pela pasta de Economia e do Mar revelou que tem estado coordenado com o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, que esteve representado nesta reunião com os ativistas pelo seu secretário de Estado.

"Tentei que existissem mais reuniões para discutirmos soluções, mas eles não querem falar sobre isso. A ironia disto tudo é que não é este Ministério que gere o ambiente e a energia, é o Ministério do Ambiente e da Energia. Portanto estava articulado com o ministro Duarte Cordeiro", acrescentou.

Ainda à porta do Ministério após a reunião, os jovens leram um comunicado em que acusam o ministro de ter ignorado as preocupações climáticas da população e ter defendido o lucro das petrolíferas.