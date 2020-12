"Não podemos desistir." Está aprovado o sexto estado de emergência

© José Sena Goulão/Lusa

O Parlamento voltou a aprovar mais uma renovação do estado de emergência com os votos a favor de PS, PSD e a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues, as abstenções de Bloco de Esquerda, PAN, CDS e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira e os votos contra de PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.

A sexta aprovação do estado de emergência é para os próximos 15 dias, mas o decreto assinado por Marcelo Rebelo de Sousa sinalizava outro prolongamento até ao dia 7 de janeiro, para que as regras para Natal e Ano Novo fossem prontamente definidas e comunicadas.

"Não podemos desistir." O alerta foi dado por Eduardo Cabrita, já no fim do debate e com a certeza de que é preciso "mobilizar o esforço como na fase mais difícil", já que a meta parece estar "ao alcance", mas as "dificuldades podem levar a fraquejar".

"É um teste aos valores coletivos e não podemos banalizar adoção de medidas adicionais", reiterou o ministro da Administração Interna, com a confiança de que este é o "caminho certo" e que os resultados das medidas restritivas o demonstram, até pela forma como "têm vindo a ser acolhidas" pela população.

E após a intervenção do centrista João Almeida, o governante disse mesmo que "neste momento nada de mais absurdo seria fazer, como defendeu o CDS e em vez de estarmos unidos neste combate, envolvermo-nos num debate jurídico constitucional sobre o estado de sítio e de emergência".

Com o aproximar da época festiva, Eduardo Cabrita apelou à restrição de contactos para que "se criem condições para se viver o Natal com as famílias, mas com precaução".

Durante o debate, o PSD garantiu que "manterá uma postura de colaboração" pelo bem do "interesse nacional". Mónica Quintela considera que "o Governo beneficiou de condições políticas excecionalíssimas que teriam permitido levar a gestão da pandemia a um porto bem melhor do que aquele em que tem atracado", até porque, tendo em conta a posição do PSD, diz, "o Governo pôde concentrar-se só na pandemia".

Contudo, a social-democrata acusou o Governo de ter passado "o verão como a cigarra", sem preparar a segunda vaga, e criticou a "falta de articulação" entre ministérios do Governo, bem como a falta de condições para doenças não-Covid no SNS.

Já o Bloco de Esquerda, que se absteve na votação, apelou a que não se banalize a suspensão de direitos, mas deixou claro que "não faltarão ao Governo os mecanismos necessários para fazer frente à pandemia".

Opinião bem diferente tem o PCP, que continua a votar contra a renovação do estado de emergência, com João Oliveira a dizer que "vai demorar muito tempo a que a pandemia esteja ultrapassada" e que "o país não aguenta muito mais tempo". Como tal, é preciso que se "ponha um travão" nas medidas que estão a "destruir a economia".

O CDS recusa que este seja o "novo normal". João Almeida insiste que os tempos que vivemos representam o "anormal, excecional e tem de ser combatido para que recuperemos uma vida em que a liberdade não pode ser posta em causa e a saúde tem de ser garantida".

"O facto de o Governo não ter inspirado confiança nos cidadãos compromete, em muito, a resposta que é possível dar nesta situação. O Governo falhou também quando não propôs uma lei que se aplicasse a esta situação e claramente determinasse os procedimentos a aplicar numa situação como esta", afirmou o deputado.

Também o PAN optou por uma abstenção e André Silva referiu durante a intervenção que "a última declaração de estado de emergência teve efeitos negativos claros na economia no tocante ao recolher obrigatório", apesar de acreditar que continuam a ser precisas "medidas ponderadas e equilibradas", até porque há exemplos negativos de quem levantou as medidas muito rápido.

O PEV mantém a mesma questão: "É mesmo imprescindível?" José Luís Ferreira insiste que "para agilizar os processos de concurso, não é necessário estado de emergência, para criar condições para que se possam respeitar regras nos transportes, não é preciso estado de emergência. Se pretendemos favorecer a escola presencial é preciso garantir que os alunos possam respeitam as regras e, para isso, também não é necessário estado de emergência".

O Chega e a Iniciativa Liberal também votaram contra, com André Ventura a dizer que este estado de emergência é um "desastre" e com João Cotrim Figueiredo a apontar à "desorientação" do Governo e a reiterar que as medidas sobre a restauração, por exemplo, estão do "lado errado" do equilíbrio.

Por sua vez, Joacine Katar Moreira absteve-se e usou o minuto a que teve direito para saudar o primeiro-ministro, a ministra da Saúde e a diretora-geral da Saúde, mas também para apelar a uma união contra os populismos.

Cristina Rodrigues volta a ser favorável à renovação, mas realça as desigualdades que a pandemia trouxe. "Portugal foi o país europeu que registou maiores perdas de massa salarial. Além disso, a instabilidade provocada pela Covid-19 tem maior impacto sobre as mulheres. Apesar do teletrabalho ser uma medida fundamental, o Ministério do Trabalho fez um inquérito e concluiu que dois terços das empresas não o implementaram", sublinha.

A renovação do estado de emergência está aprovada e Marcelo Rebelo de Sousa fala aos portugueses esta noite.

