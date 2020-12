"Não podemos relaxar." Ministra da Saúde alerta para "elevada pressão" no SNS

© Tiago Petinga/Lusa

Por Inês André Figueiredo e Gonçalo Teles 14 Dezembro, 2020 • 16:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marta Temido admite que há uma "luz ao fundo do túnel" com a chegada da vacina contra a Covid-19 no início do próximo ano, mas não é suficiente para abrandar os cuidados, principalmente na época festiva que se aproxima.

"Apesar de termos uma luz ao fundo do túnel continuamos a ter uma elevada pressão sobre o sistema de saúde e os números não nos podem fazer relaxar ou aliviar o nosso cuidado", alertou a ministra da Saúde na inauguração da nova Área Dedicada a Doentes Respiratórios do Hospital Fernando Fonseca, conhecido como Hospital Amadora-Sintra.

A governante realçou que o Natal terá de ser vivido de "forma diferente" em nome dos próximos natais, das famílias e dos profissionais de saúde - e apesar de o Governo não ter estipulado regras mais duras para esta fase.

"Não podemos pedir mais" aos profissionais de saúde, apontou, frisando que "é a vez de ouvirmos o pedido deles: que todos tenhamos o máximo cuidado nas nossas vidas diárias".

A ministra da Saúde destaca ainda a necessidade de os sistemas de saúde terem de ser "mais resilientes", uma conclusão de um relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde e da OCDE, que, segundo Marta Temido, refere a necessidade que os sistemas de saúde têm de ter para "se adaptar, recuperar e responder a necessidades que são, neste momento, muito difíceis de equilibrar".

Os desafios dos sistemas são os de "manter a capacidade de resposta à operação normal, responder com qualidade e segurança às necessidades da pandemia e, ao mesmo tempo, com plasticidade, ir aprendendo e incorporando lições na prática de todos os dias".

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19 AQUI.