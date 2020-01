"Não poderia estar melhor." PS garante que relação com CGTP está de boa saúde

O secretário-geral Adjunto e deputado do Partido Socialista, José Luís Carneiro © João Relvas/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 22 Janeiro, 2020 • 19:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Do PS chega uma mensagem contra corrente. O secretário-geral adjunto dos socialistas, José Luís Carneiro, lembra as reuniões recentes com as várias estruturas sindicais. À TSF, depois de uma reunião com a CGTP, José Luís Carneiro nota que as relações estão de boa saúde e recomendam-se.

"Não poderia estar melhor. Tivemos uma reunião com toda a estrutura diretiva da UGT que teve resultados e declarações que foram públicas e que permitiram reconhecer as boas relações", explicou à TSF José Luís Carneiro.

Secretário-geral adjunto dos socialistas revela que vontade de manter diálogo e cooperação saiu reforçada 00:00 00:00

José Luís Carneiro lembra ainda o papel do PS na génese dos movimentos sindicais.

"Em todos os interlocutores tenho ouvido palavras de reconhecimento por aquilo que é indissociável do partido socialista, ou seja, o PS esteve na génese daqueles que são os principais movimentos do sindicalismo em Portugal", afirmou o secretário-geral adjunto dos socialistas.

Secretário-geral adjunto do PS sublinha que os socialistas democráticos conhecem bem o valor do sindicalismo 00:00 00:00

Do lado da central sindical, Arménio Carlos não mete a foice em seara alheia e não comenta a questão da UGT com os socialistas. Diz apenas que do lado da intersindical a relação com o PS será tanto melhor quanto as respostas que os socialistas derem às reivindicações dos trabalhadores.

"Sobre a vida interna do Partido Socialista não nos pronunciamos, muito menos com posicionamentos que outros já tomaram publicamente. Relativamente à CGTP, a relação com o PS será tanto melhor quanto mais rapidamente o Governo der resposta aos problemas dos trabalhadores", sublinhou Arménio Carlos.

Secretário-geral da CGTP diz que valorizará o Governo se o Executivo der resposta aos problemas dos trabalhadores 00:00 00:00

O ainda líder da CGTP esteve reunido, esta quarta-feira à tarde, com o secretário-geral adjunto do PS, onde tornou a deixar claras as bandeiras da CGTP. À TSF, Arménio Carlos nota que há sensibilidade por parte do partido para estas matérias, mas daí à concretização vai um longo caminho.

"Aquilo que nos foi transmitido é que havia sensibilidade para uma série de questões que colocámos e que iriam transmitir, quer ao primeiro-ministro quer também ao grupo parlamentar. Falar é fácil. Concluir que há um entendimento e é importante discutirmos estas matérias e aprofundarmos esta relação também é de referenciar, mas como em tudo na vida, as pessoas não vivem de palavras nem de promessas", acrescentou Arménio Carlos.