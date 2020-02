"Não posso calar-me". Montenegro sai de cena e promete paz no PSD

Luís Montenegro © Sara Matos/Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 08 Fevereiro, 2020 • 18:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A promessa está feita: "Darei o meu contributo, longe dos cargos partidários e públicos, mas sempre perto para ajudar o PSD". Resta saber o que é que "ajudar" significa no dicionário de Luís Montenegro.

A intenção é a de trazer a paz e a unidade ao partido que, sublinha Montenegro, "precisa mesmo". "Todos temos de contribuir para isso, todos devemos exigir de nós próprios aquilo que exigimos dos outros, todos devemos fazer aquilo que dizemos e não dizer uma coisa e fazer outra", nota em jeito de recado.

Numa altura em que o presidente da mesa, Paulo Mota Pinto, insistia para que Montenegro concluísse a intervenção, com palmas e apupos à mistura, com a música a tocar em fundo, o antigo líder parlamentar ainda faz questão de sublinhar que "há demasiada crispação e demasiada agressividade verbal, há demasiado fanatismo até, e há muitas vezes excessos cometidos por responsáveis políticos que não devem continuar".

"O partido precisa de tolerância, precisa de respirar mais liberdade e diminuir seguidismos", vinca antes de citar Sá Carneiro para sair de cena: "O que não posso, porque não tenho esse direito, é calar-me, seja sob que pretexto for". O recado interno está dado.

Mira apontada a António Costa

Durante grande parte do discurso, o foco do candidato derrotado esteve no PS e em António Costa. Desde logo com um aviso bem claro (também a Rui Rio): "se a geringonça ruir, o PSD não pode ser a tábua de salvação do PS".

Lembrando o processo orçamental que terminou esta semana, depois do qual "não pode haver equívocos", Montenegro aponta a mira para o primeiro-ministro dizendo que ele não tem "autoridade moral nem ética" para reclamar a estabilidade ao PSD. Essa deve ser assegurada à esquerda e, "se antes de 2023", PS e António Costa não a assegurarem, Montenegro indica o caminho: "demitir-se e ir à sua vida".

Num discurso de cerca de meia hora, grande parte foi dedicado ao estado do Estado para justificar o porquê de ser "preciso um PSD mais forte". "A sociedade portuguesa está mais injusta e tem vindo a assistir ao aumento das desigualdades sociais", diz Montenegro dando exemplos da saúde e dos transportes.

No caso da saúde, por exemplo, Montenegro aponta aos "serviços caóticos que sofrem de desinvestimento brutal, que não ultrapassam as suas ineficiências e má gestão, acumulam dívidas e desmotivam os seus profissionais". Para o antigo líder parlamentar, António Costa, juntamente com os partidos à esquerda, deviam corar de vergonha por aqueles que, não podendo ir à procura de opções no setor privado e social, "ficam à porta dos hospitais e centros de saúde do Estado em filas intermináveis".