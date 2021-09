"Não querem mudar nada!" Rio acusa PS de incoerência com abstenção na mudança do Constitucional para Coimbra

O presidente do PSD, Rui Rio © Paulo Cunha/Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, acusa o Partido Socialista (PS) de não quer mudar nada, ao anunciar que se vai abster perante a proposta do PSD de transferir a sede do Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra.

Esta manhã, no Fórum TSF, o PS revelou que não irá votar favoravelmente a proposta apresentada pelo PSD, acusando o partido de Rio de eleitoralismo, por levar o diploma a votação em tempo de campanha para as eleições autárquicas.

Perante o anúncio feito pelos socialistas, o líder do PSD acusa o PS de "incoerência", por defender sempre que é a favor da descentralização, mas, quando chega "a hora da verdade", não votar a favor das medidas que a concretizariam.

"A esmagadora maioria do país entende que o país não pode estar todo concentrado no capital. Está a toda a gente a dizer isto, e depois, na hora da verdade, de "chutar à baliza", como se costuma dizer, há sempre desculpas! Não querem nada!", atirou Rui Rio, em declarações à TSF.

"Se [o PS] se abstém e anda a fazer críticas, incoerente com tudo o que aqui no passado disse, significa que agora, na votação na generalidade, deixa passar, para parecer que está a favor. Depois, vota a favor, se houver uns ajustamentos, ou então vai abster-se por causa das eleições e depois vai derrotar isto mais uma vez e o país não sai da cepa torta e o Partido Socialista não quer mudar nada de nada", acrescentou.

Em relação à sugestão de que o PSD se aproveitou para fazer campanha eleitoral e levar ao Parlamento uma proposta com o intuito de ganhar votos na candidatura à autarquia de Coimbra, o presidente social-democrata responde que o timing da votação se deveu aos atrasos causados pela pandemia de Covid-19.

"Aquilo que era a nossa ideia, ao apresentar em setembro do ano passado, era agendar na sessão legislativa (...). A Covid não permitiu nada disso, baralhou tudo. (...) Está a começar esta sessão legislativa e temos imediatamente aquilo que gostaríamos de já ter tido há quatro meses atrás", alegou Rio.

O PSD anunciou, há um ano, a intenção de levar a votos no Parlamento a transferência da sede do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para a cidade de Coimbra até 2022.

No documento, o partido justificava que Coimbra, "pela sua centralidade geográfica e pela sua indelével característica de cidade universitária e representatividade no plano nacional e internacional, no ensino do Direito", é o local que "reúne condições ímpares para acolher" as sedes destas duas instituições.

A votação do diploma na Assembleia da República acontece esta sexta-feira.