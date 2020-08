"Não resolve nada e não mobiliza ninguém." BE e PCP reagem a "ultimato" de Costa

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A líder do Bloco de Esquerda considera que o "ultimato" do primeiro-ministro, a propósito da necessidade de um acordo à esquerda sobre o próximo Orçamento do Estado para que não haja uma crise política, "não resolve nada e não mobiliza ninguém".

O primeiro-ministro deixou o aviso, em entrevista ao Expresso, de que se não houver acordo para a aprovação do Orçamento do Estado para 2021 haverá crise política e que, sem entendimento à esquerda, recusará negociar à direita a subsistência do Governo.

Catarina Martins reage esta manhã às declarações de António Costa, através do Twitter, sublinhando que este "não é o primeiro ultimato sobre crise política"

Não é o primeiro ultimato sobre crise política. Não resolve nada e não mobiliza ninguém. Precisamos, isso sim, de respostas fortes à crise sanitária, social e económica. Desde logo, no OE2021. O Bloco concentra-se nas soluções para o país. - Catarina Martins (@catarina_mart) August 29, 2020

"Não resolve nada e não mobiliza ninguém. Precisamos, isso sim, de respostas fortes à crise sanitária, social e económica. Desde logo, no OE2021. O Bloco concentra-se nas soluções para o país", remata.

Também o PCP já reagiu às declarações do primeiro-ministro. No twitter, o partido garante que "sejam quais forem as circunstâncias em que tenha que intervir, o PCP reafirma a sua determinação na defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo e das liberdades democráticas".