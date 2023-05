"Não roubei, furtei ou fugi com o computador", nem "agredi ninguém". Pinheiro fala em "sequestro"

Frederico Pinheiro © Gerardo Santos/Global Imagens

O ex-adjunto de João Galamba negou esta quarta-feira ter roubado, furtado ou fugido com o computador adstrito pelo Ministério das Infraestruturas, rejeitando também as acusações de agressão, alegando que apenas se libertou "em legítima defesa".

"Não roubei, furtei ou fugi com o computador que me foi adstrito pelo Ministério das Infraestruturas. Não parti o vidro com a bicicleta ou com qualquer outro objeto. Estas acusações [...] são falsas, injuriosas e difamatórias", afirmou o ex-adjunto exonerado por João Galamba, na comissão de inquérito à TAP.

Relativamente às acusações de agressão, Frederico Pinheiro também as negou: "Não agredi ninguém, apenas me libertei em legítima defesa de quatro pessoas que me empurraram e puxaram e me tentaram tirar a mochila. Fui eu que chamei a polícia para abandonar o edifício onde me tinham sequestrado".

O ex-adjunto, que sublinhou ter trabalhado durante seis anos para três Governos de António Costa, disse ainda que se vai defender das acusações nas instâncias judiciais próprias.