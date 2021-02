"Não se conte comigo para dar o mínimo eco a crises políticas"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Miguel Figueiredo Lopes/Presidência da República

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, nas declarações ao país após a aprovação do novo estado de emergência no Parlamento, que não vai provocar crises, mesmo que sejam as "mais sedutoras".

"Temos de continuar a apoiar depressa os que sofrem. Tudo sem crises políticas. Tudo sem cenários de governos de unidade ou salvação nacional. Não se conte comigo para dar o mínimo eco a cenários de crises políticas. Já basta a crise sanitária", garantiu o Presidente da República.

O Parlamento autorizou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência até 01 de março, mas o primeiro-ministro sinalizou que o atual confinamento deverá manter-se não apenas até ao final de fevereiro mas até março.

