"Não tem condições para continuar." PSD pede demissão do ministro das Infraestruturas

Por Cátia Carmo 28 Abril, 2023 • 18:24

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, reagiu esta sexta-feira à exoneração do adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, e defendeu que o ministro das Infraestruturas não tem condições para continuar no Governo.

"Acabámos de saber, pela voz do seu ex-assessor, que o ministro quis mentir à comissão parlamentar de inquérito omitindo informação relevante sobre a TAP. Isso é inaceitável no comportamento de um membro do Governo e por isso está politicamente diminuído pela mentira que quis fazer à comissão parlamentar de inquérito no Parlamento", justificou Miranda Sarmento.

Além disso, o social-democrata defendeu que Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, tem "explicações claras" para dar ao Parlamento e ao país depois de, esta sexta-feira de manhã, ter acusado dos deputados de fuga "seletiva de informação" para prejudicar o Governo.

"O líder parlamentar do PS fez acusações muito graves relativamente aos grupos parlamentares que compõem esta Assembleia da República. Acusou-os de violarem a lei e passarem à comunicação social informação confidencial que tinha sido passada à comissão parlamentar de inquérito à TAP. Hoje à tarde soubemos que o Governo apresentou queixa na Polícia Judiciária contra um agora ex-assessor do ministro das Infraestruturas porque suspeita que a informação tenha vindo desse gabinete. O deputado Brilhante Dias tem obrigação de esclarecer o Parlamento e o país dos motivos que o levaram a fazer a declaração profundamente infeliz", explicou o líder parlamentar do PSD.

Por fim, desafiou o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a atuar sobre o que considera ser uma "grave violação da ética" da parte do PS ao fazer a reunião com a então CEO da TAP antes da comissão de inquérito.

"Não era deputada nem membro do Governo, mas sim presidente de uma empresa. Por mais que o Partido Socialista ache que pode ocupar o Estado com a sua política e o seu partido", acrescentou.

O adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro foi exonerado na quarta-feira, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções, confirmou a TSF esta sexta-feira.