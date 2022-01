"Não tenho tempo." Rio justifica ausência do debate das rádios

Rui Rio não foi ao último debate entre partidos no âmbito das eleições legislativas © Tiago Petinga/Lusa

Depois de acusar António Costa de andar a pedir uma "maioria absoluta em cada canto e esquina", Rui Rio reagiu, em Bragança, às críticas do secretário-geral do Partido Socialista sobre a sua ausência do debate das rádios.

"Há uma diferença grande entre aquilo que António Costa está a fazer e aquilo que eu estou a fazer. Não tenho tempo para dedicar um dia a cada distrito, mas pelo menos dedico meio. É mais importante, depois de ter feito nove debates, poder estar em todos os distritos de Portugal. São opções, mas as pessoas naturalmente são livres de julgar e dizer o que é mais importante. Já debati em conjunto, isoladamente e se fosse necessário debater outra vez, arranjava-se forma. Como diz o povo, o que é demais é moléstia", explicou Rui Rio aos jornalistas.

No início do debate das rádios, António Costa criticou Rui Rio e André Ventura, acusando-os de desertar "do debate democrático".

"Queria começar por saudar todos os partidos que, demonstrando espírito democrático e diálogo aqui estão presentes neste debate e não desertaram do debate democrático", atirou Costa.

O último debate entre partidos no âmbito das eleições legislativas foi transmitido esta quinta-feira por Antena 1, TSF e Renascença, a partir das instalações da RTP, em Lisboa, no qual estiveram ausentes o presidente do PSD, Rui Rio, e do Chega, André Ventura, alegando motivos de agenda.

Em Bragança, o líder do PSD deixou também claro que, caso ganhe as eleições, vai negociar com o CDS e com a Iniciativa Liberal.

"Ganhando as eleições, preferencialmente negoceio com o CDS e com a Iniciativa Liberal, que é um partido novo e pode vir, ou não, a ter mais representação parlamentar do que tem hoje", acrescentou.

