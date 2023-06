"Não vai ficar ninguém sem uma selfie." Tensão entre Marcelo e Costa não afeta tradições

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, visitam as comunidades portuguesas na África do Sul © Tiago Petinga/Lusa

O Presidente da República assegurou esta quarta-feira que as tradições com o primeiro-ministro em visitas às comunidades portuguesas no estrangeiro saíram beliscadas da tensão entre Belém e São Bento.

"O primeiro-ministro e eu depois vamos visitar todos estes grupos e todas estas casas. Não vai ficar ninguém sem uma selfie. Do primeiro-ministro e minha. Nós dividimo-nos. Ele começa pela esquerda, que é natural, e eu começo pela direita. Depois eu volto pela esquerda e ele volta pela direita", disse Marcelo Rebelo de Sousa na África do Sul.

Assim, a ideia é ter, nas duas horas e meia, "um encontro pessoal com cada uma e com cada um" e o chefe de Estado deixa um recado: "Mas, atenção, aquele cartaz só está enganado numa coisa. Nós não somos poucos e bons. Nós somos muitos e bons."

Foi em 2016, também por altura das comemorações do 10 de Junho, que Marcelo e Costa inauguraram a moda das selfies conjuntas em Paris, chegando a partilhar um guarda-chuva num momento que se tornou num símbolo do bom relacionamento entre os dois.

Para Marcelo, o 10 de Junho foi e sempre será um dia de união entre todos.

"Já estivemos juntos, o primeiro-ministro e eu, em várias comunidades. Agora, nunca vi, no mesmo palco, além do primeiro-ministro e do Presidente, termos dois ministros, Negócios Estrangeiros e Defesa, o secretário de Estado das Comunidades, que trata dos vossos problemas, o presidente do Governo Regional da Madeira, que bem conhecem porque deve haver aqui muita gente da Madeira. Mas depois notem bem: ali atrás temos um deputado do PS, outro do PSD, outro do Chega, outro da IL e outro do PCP. Todos unidos por Portugal", disse Marcelo Rebelo de Sousa.