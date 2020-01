"Não vale a pena anunciarem a minha morte política porque essa notícia é manifestamente exagerada"

Luís Montenegro saiu derrotado das eleições diretas do PSD © Sara Matos/Global Imagens

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro reconheceu, este sábado, a derrota nas eleições diretas e disse que já telefonou ao presidente Rui Rio a saudá-lo pela vitória, pedindo-lhe que tenha capacidade de devolver a unidade ao partido.

"Aqui não há nenhum equívoco e nenhuma dúvida. Ele é o vencedor destas eleições, é credor do nosso cumprimento", afirmou Luís Montenegro.

O candidato à liderança do PSD reclamou também representar os votos de cerca de 47% dos militantes do partido.

"Não pondo em causa, de maneira nenhuma, os resultados de hoje, quero pedir ao doutor Rui Rio e à nova direção política que saibam interpretar os resultados eleitorais que o PSD teve no último ano e aquilo que resulta da avaliação que os militantes hoje fizeram nas urnas. Temos de acabar com as divisões no PSD. A unidade começa precisamente na liderança e no líder", pediu Luís Montenegro.

Questionado pelos jornalistas, depois do discurso de derrota, o candidato à liderança do partido sublinhou que estes resultados não vão ditar a sua morte política.

"Tenho muito orgulho nesta candidatura, onde tive à volta de 47%, e não sei precisar o futuro mas não vale a pena anunciarem a minha morte política porque creio que essa notícia é manifestamente exagerada", atirou o candidato à liderança do PSD, pouco antes de abandonar o púlpito e se começar a ouvir o hino nacional na sua sede de campanha.