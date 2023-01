"Não vale a pena estarmos a olhar uns para os outros." Governo atrasa-se e adia arranque do plenário

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva © Lusa

Numa altura em que as demissões no Governo se vão sucedendo, a última com a saída da secretária de Estado da Agricultura, o Executivo atrasou-se para a sessão plenária que estava marcada para as 09h00, o que obrigou o Presidente da Assembleia da República adiar a sessão por meia hora.

O debate foi pedido pelo PSD, sobre o tema "o setor dos registos" e, além da presença da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, o Governo fez-se representar também pelo secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares.

Já com dez minutos para lá da hora marcada para o debate, com as bancadas dos grupos parlamentares já compostas, Augusto Santos Silva foi obrigado a pedir desculpa aos deputados. "Lamento ter de pedir desculpa a todos. Aparentemente houve um problema de comunicação e o Governo estava a contar que o debate começasse às 10h00", anunciou.

Augusto Santos Silva adiou a sessão para as "09h30 imperativamente", já que "não vale a pena estarmos aqui a olhar uns para os outros".

Já com o Governo na sala das sessões do Parlamento, o PSD protestou pela ausência da ministra da Justiça, que se fez representar pelo secretário de Estado, mas Ana Catarina Mendes lembrou que o Executivo "se faz representar por quem entende" e Catarina Sarmento e Castro "não teve agenda".