"Não vou desistir até ser primeiro-ministro de Portugal." Moção de confiança a Ventura aprovada por 97,2% dos votos

A moção de confiança a André Ventura apresentada ao Conselho Nacional extraordinário foi aprovada este domingo com mais de 97,2%.

No encerramento do Conselho Nacional do Chega, André Ventura começou por agradecer a quem saiu de casa para participar na votação à moção de confiança à liderança do partido para depois apontar as baterias à oposição interna.

André Ventura lembrou a palavra foi dada aos militantes do partido e que todos tiveram, por voto secreto, oportunidade de ser manifestarem. Segundo o líder do Chega há 15 militantes suspensos e, hoje, "votaram 600 e tal pessoas".

"Aqueles que andaram durante meses, aqueles que andaram durante anos a ameaçar-nos com tomadas de poder, no momento em que a batalha estava pronta, em que estávamos prontos aqui com os cavalos todos no terreno, prontíssimos para os receber e para os enfrentar, capitularam. E agora pensem: se capitularam connosco, com aqueles que deveriam ser a sua família, como é que podem estes, um dia, lutar contra os socialistas em Portugal?", lançou.

Num discurso que durou mais de meia hora, André Ventura garantiu que o Chega "vai continuar a ser democrático, plural e abrangente", mas abre a porta às vozes contra. Algo que, assegura, começará "amanhã, quando chegar a Lisboa".

"Não deixaremos, a partir de hoje, de apresentar a porta da rua aqueles que andaram a destruir o partido ao longo dos últimos meses e dos últimos anos", prometeu.

Com os resultados alcançados na moção de confiança, André Ventura deixou uma promessa: "Até às eleições de 2026, podem esperar que eu ignore completamente quaisquer ataques insignificantes da nossa oposição." Para Ventura este foi o mandato que precisava para continuar a lutar contra o socialismo.

O líder do Chega acredita ainda que todos têm uma missão, assegurando que vai cumprir aquela que é a sua. "Não vou desistir até ser primeiro-ministro de Portugal", prometeu.

A terminar o discurso, André Ventura afirmou que o comboio que o Chega quer liderar não vai parar até 2026. Este é um comboio que, diz, "vai direitinho ao Palácio de São Bento", à "casa de António Costa". "E vai direitinho para destituir o primeiro-ministro de Portugal, e vencermos e retomarmos a história que ainda nos pertence", acrescentou.

"Prometo-vos que depois desta confiança, nós vamos ser Governo em Portugal. Deem-me uma oportunidade e transformarei a história deste país", apelou Ventura.