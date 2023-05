Galamba admitiu ser uma "pessoa colérica", mas quando exonerou o adjunto "estava aliviado" © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, negou esta quinta-feira categoricamente ter ameaçado o ex-adjunto e acusou-o de o ter ameaçado, durante o telefonema em que o exonerou e no qual Frederico Pinheiro estava "muito exaltado".

"Nego categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro, mas afirmo que fui ameaçado por Frederico Pinheiro - e não foi pouco, senhor deputado - e pode ter a certeza que se havia alguém mesmo muito exaltado naquele telefonema não era seguramente eu", afirmou João Galamba, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, em resposta ao deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira.

Em causa estão as afirmações de Frederico Pinheiro, na audição de quarta-feira na CPI à TAP, onde confirmou que o ministro o ameaçou "com dois socos" durante o telefonema em que foi exonerado, em 26 de abril, após o regresso de Galamba de uma visita oficial a Singapura.

"A pessoa verdadeiramente exaltada era Frederico Pinheiro que, aliás, a seguir foi fazer o que sabemos que fez, onde de facto agrediu pessoas. O exaltado naquele telefonema não fui seguramente eu", disse Galamba, admitindo ser uma "pessoa colérica", mas que, naquele momento, "estava aliviado por resolver" o problema.

"Estava muito, muito tranquilo", acrescentou, sublinhando ter testemunhas disso.

João Galamba afirmou que se sentiu transtornado anteriormente ao telefonema, enquanto estava em Singapura, sentindo-se "desesperado" porque queria cumprir com os pedidos da CPI e a informação que tinha é que "afinal havia umas notas" da reunião de 17 de janeiro com o grupo parlamentar do PS e a ex-presidente executiva da TAP, que não conseguia enviar, porque Frederico Pinheiro não as mandava.

Reiterando que não há duas versões contraditórias, mas sim duas versões diferentes, o ministro das Infraestruturas realçou que o único facto que Frederico Pinheiro apresenta é uma mensagem, enviada após insistência de várias pessoas do gabinete, incluindo o próprio governante, a pedir as notas, em que o ex-adjunto diz que considera que se deve rever a decisão de não enviar as notas à comissão de inquérito.

"É uma resposta, naquele contexto, absurda, porque é uma resposta [ao pedido] 'por favor, dá para enviarmos'", disse Galamba, considerando que a resposta de Frederico Pinheiro é "fabricada" e "inteligível".

Questionado sobre como explica a preocupação em recuperar o computador do ex-adjunto, o ministro respondeu: "a primeira coisa que [Frederico Pinheiro] faz quando é exonerado é ir a correr buscar o computador. O que raio terá aquele computador? As coisas pessoais não serão, porque seriam entregues evidentemente. Será por outra coisa".