Nelson Silva assume candidatura à liderança do PAN e alerta que o partido corre risco de "irrelevância"

Contra a atual liderança, o antigo deputado Nelson Silva assume a candidatura a porta-voz do PAN para "reconstruir" o partido e evitar que se torne "irrelevante" na política portuguesa. Nelson Silva tem criticado a atual direção, desde as eleições legislativas, quando a derrota política fez com que o partido passasse de três para apenas um deputado.

O agora candidato entrou na Assembleia da República depois da renúncia de André Silva, que abdicou da liderança e do lugar de deputado. Em declarações à TSF, admite que, nesta altura, o partido corre sérios riscos.

"A nível mediático, o PAN perdeu o espaço que antes tinha conquistado. Todas as prioridades que o PAN tem definido são fora da realidade do país. Temos um grande receio que passe para uma irrelevância política enorme."

Nelson Silva considera que o partido "faz falta" à política portuguesa, mas "tem de fazer falta com ideias disruptivas e que façam sentido para os desafios futuros", aponta, numa crítica a Inês Sousa Real.

Admitindo que parte em desvantagem face a Inês Sousa Real, Nelson Silva está confiante que tem "um projeto sério" para apresentar.

"Quem está no poder parte sempre com vantagem, no entanto tenho plena confiança na proposta alternativa que nós vamos apresentar no Congresso e também plena confiança nos apoios que temos recebido ao longo destes meses e da força que os vários militantes me têm dado para seguir em frente."