"Nenhum militante teria tido melhor resultado do que o doutor Rui Rio"

O presidente da distrital do PSD de Braga considera que "nenhum militante teria tido melhor resultado" do que Rio Rio nas eleições legislativas. José Manuel Fernandes admite, no Fórum TSF desta terça-feira, que não entende "qual é a pressa" de antecipar eleições, uma vez que considera que, nesta fase, é necessário "o partido ser solidário".



Em entrevista ao jornalista Manuel Acácio, José Manuel Fernandes sublinha que "todos os dirigentes têm a sua quota de responsabilidade" no resultado das eleições e que o partido não pode "continuar constantemente a viver de intrigas".

"Não vejo o que é que se ganha em antecipar eleições", atira o social-democrata que deixa claro que "Rui Rio passou de 22% nas europeias para cerca de 28% nas legislativas numa conjuntura que era muito fácil para o Partido Socialista".

José Manuel Fernandes defende que "o PSD não deve ser um partido da precipitação e tudo deve ser feito com dignidade" e que "é incorreto ter uma postura em que se está sempre à espera da melhor altura para o ataque".

"Não vejo qual é a pressa de estar sempre a pressionar e a tentar destruir militantes e lideranças", reitera José Manuel Fernandes.

Em resposta a esta posição de José Manuel Fernandes, o presidente da distrital do PSD de Viana do Castelo defende que, precisamente por não ser "mais um mês ou menos um mês" que vai prejudicar a situação do partido, os militantes devem ser ouvido o quanto antes.

Carlos Morais Vieira considera que para o PSD poder "viver em paz" seria importante "haver uma clarificação e dar-se a voz aos militantes do partido". Por esse motivo, o dirigente considera fundamental a "marcação de um congresso eletivo".

O presidente da distrital do PSD de Viana do Castelo assegura que "o PSD perdeu uma grande oportunidade de vencer estas eleições", porque Rui Rio iniciou o combate político "contra a geringonça e o Partido Socialista" demasiado tarde.