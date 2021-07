"Ninguém perderá acesso aos apoios." Governo reage à decisão do Tribunal Constitucional

Tiago Antunes, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro © António Cotrim/Lusa

Por Cátia Carmo com Lusa 14 Julho, 2021 • 20:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo veio reforçar que sempre disse que os diplomas em causa, aprovados pela Assembleia da República para responder à crise criada pela pandemia, eram inconstitucionais e assegurou que, na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, "ninguém perderá acesso aos apoios em questão".

"Reafirma a essencialidade da chamada norma-travão. O tribunal deixou claro que a violação desta norma-travão tornaria inviável o cumprimento do Orçamento aprovado pelo próprio Parlamento e abriria um precedente grave de imprevisibilidade, instabilidade e insegurança quanto à execução da política orçamental. Ao contrário do que por vezes se disse, o que estava em causa neste processo não era, nunca foi nem será o pagamento de apoios sociais. Ninguém perderá acesso aos apoios em questão, por força deste acórdão, nem nunca foi essa a intenção do Governo", explicou Tiago Antunes, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, a partir de São Bento.

Tiago Antunes referiu que estes apoios "já tinham sido consagrados pelo próprio Governo" - embora não nos mesmos termos depois definidos pela oposição na Assembleia da República - e que "o seu reforço está, em grande medida, salvaguardado por decretos-lei também aprovados pelo Governo, os quais estão e continuarão em vigor".

O pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade foi anunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, em 31 de março, na sequência da promulgação pelo Presidente da República de três diplomas da Assembleia da República que, através de apreciação parlamentar, alteravam decretos-lei do Governo sobre apoios sociais.



No acórdão divulgado esta quarta-feira, o TC declarou inconstitucionais normas das leis sobre mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência e sobre apoios à atividade letiva, por violação da chamada lei-travão, inscrita no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição, que proíbe os deputados de apresentarem iniciativas "que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento".