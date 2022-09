"Ninguém vai perder dinheiro em 2024." Costa justifica medidas com sustentabilidade da Segurança Social

António Costa © Tiziana Fabi/AFP

Por Carolina Quaresma 07 Setembro, 2022 • 12:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Costa garantiu, esta quarta-feira, que os pensionistas e reformados não vão receber em 2024 menos do que aquilo que receberam no final de 2023.

"Em janeiro de 2024, ninguém vai perder rendimento relativamente a 2023. A pensão a pagamento em 2024 nunca vai ser inferior à pensão a pagamento a dezembro de 2023. Aquilo que eu registo é que ninguém critica nem a medida do suplemento extraordinário que pagamos agora em 2022, nem ninguém critica o aumento das pensões em 2023, o que está a ser discutido é qual vai ser o aumento da pensão em 2024. E aquilo que eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, para tranquilizar todos, é que em 2024 ninguém vai perder dinheiro na sua pensão, a pensão paga em janeiro de 2024 não vai ser inferior à pensão paga em 2023. Qual vai ser o aumento? O aumento em 2024 será definido daqui a um ano em função do que for a evolução da inflação ao longo de 2023, explicou António Costa, em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de atribuição do nome de Gago Coutinho ao Aeroporto de Faro.

Ouça as declarações de António Costa sobre as pensões 00:00 00:00

O primeiro-ministro sublinhou, no entanto, que é preciso garantir a sustentabilidade da Segurança Social e é esse o elemento que justifica a opção do Governo.

"Transformar a inflação deste ano com um impacto permanente na Segurança Social poria em causa algo que é fundamental preservar, que é a sustentabilidade futura da Segurança Social. O conjunto destas medidas permitem um contrato de confiança entre todos, respeitar a pensão daqueles que têm hoje as pensões a pagamento e recebem a sua pensão, vão ter um aumento que compensa o aumento da inflação este ano, que não tem comparação com nenhum aumento que houve ao longo deste século e que garante que, até ao final de 2023, todos os pensionistas receberão exatamente o que receberiam se aplicássemos a fórmula prevista na lei", afirmou.

"Garantimos também a todos aqueles que mensalmente descontam parte do vencimento para financiar a Segurança Social, que quando chegar a vez de terem a vossa reforma, a Segurança Social está suficientemente sólida para que não seja posto em causa as vossas pensões", acrescentou.

No caso dos pensionistas, as novidades do pacote de apoio às famílias, apresentado por António Costa, começam em outubro, mês em que é pago, a par da pensão, um suplemento extraordinário "equivalente a meio mês de pensão". Ou seja, em outubro, recebem "pensão e meia" todos os pensionistas "cujas pensões estão sujeitas à atualização anual".

A lei só exclui "as pensões acima de 12 IAS, que devem estar acima dos 5800 e muitos euros. Diria que 99,9% dos pensionistas vão receber mais 50% da sua pensão em outubro", assinalou o primeiro-ministro.

SAIBA TUDO SOBRE O PACOTE DE APOIO ÀS FAMÍLIAS