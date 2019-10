No Ministério da Saúde tudo muda... menos a Ministra

© Mário Cruz/Lusa

Jamila Madeira, licenciada em Economia, vai assumir o cargo de secretária da Estado Adjunta da Saúde, substituindo Francisco Ramos, enquanto António Lacerda Sales, licenciado em Medicina, será o secretário de Estado da Saúde, assumindo um cargo que era ocupado por Raquel Duarte.

Mestre em Finanças pelo INDEG/ISCTE, Jamila Madeira, nascida em 1975 e natural de Alte (Loulé), é quadro da REN - Redes Energéticas Nacionais desde 1997, na qual desempenhou funções como diretora para a Agenda Europeia de Energia.

Na XIII Legislatura, foi vice-presidente do grupo parlamentar do PS com o pelouro da saúde. Foi ainda vice-presidente do grupo parlamentar do PS nas VIII, IX e XIII legislaturas.

Foi também deputada ao Parlamento Europeu (2004-2009), onde assumiu responsabilidades nas áreas do emprego, assuntos sociais e desenvolvimento regional.

Entre 2000 e 2004 foi secretária geral da Juventude Socialista e desde 1999 é Comissária Política Nacional do Partido Socialista.

Jamila Madeira foi ainda membro da Comissão Política Nacional de Recandidatura de Jorge Sampaio a Presidente da República (2001).

Já António Lacerda Sales, nascido em Leiria, em 1962, foi deputado à Assembleia da República na XIII Legislatura, integrou as comissões de Assuntos Europeus, de Saúde [Coordenador do Grupo Parlamentar], de Defesa Nacional (suplente) e do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação [Suplente].

Fez também parte do Grupo de Trabalho para o Acompanhamento da Problemática da Diabetes e o Grupo de Trabalho para o Acompanhamento das Doenças Oncológicas.

Exerceu como médico ortopedista no Hospital de Santo André do Centro Hospitalar de Leiria, EPE até ao início da XIII Legislatura, mantendo atividade na Clínica de S. Francisco, em Leiria, e em consultório pessoal.

É licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e autor de publicações na área da medicina desportiva e do envelhecimento saudável e ativo.

Marta Temido, que foi reconduzida como ministra da Saúde, tinha assumido o cargo há um ano, em substituição de Adalberto Campos Fernandes.