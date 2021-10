Game on: Rio fala em assalto ao poder, Rangel confortável com qualquer calendário. Siga em direto

Rui Rio, presidente do PSD © Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara e Guilherme de Sousa 14 Outubro, 2021 • 20:48

À entrada para o Conselho Nacional, o presidente do PSD, Rui Rio, não perdeu tempo e atacou a oposição interna. "Pegaram na minha sugestão e fizeram uma guerra que eu não entendo. Só entendo desta forma: como se está a ver que o PSD está a subir, que o PSD pode ganhar eleições legislativas, há um assalto ao poder daqueles que põem o interesse pessoal à frente daquilo que é o interesse do país e o interesse do PSD", atirou.

O líder social-democrata justificou, perante os jornalistas, a sua posição com vista à alteração da data das diretas no partido, alertando para a possível instabilidade política. "Aquilo que eu entendo, é que nós estamos na iminência de ter uma crise política grave. O orçamento pode não passar e significa que pode haver eleições legislativas antecipadas. Acho que qualquer português e qualquer militante do PSD entende que é prudente nós aguardarmos pela votação do OE 2022", disse.

"A minha sugestão deu logo da parte de uma série de pessoas, dirigentes, militantes do PSD um conjunto de ataques, alguns até de caráter muito pouco nobre, apenas porque eu fiz uma sugestão. Lamento profundamente que o partido tenha chegado a este estado, em que depois de umas eleições autárquicas, em que não averbamos uma vitória aritmética, mas averbámos uma vitória política, no espaço de 15 dias já estejam a tentar destruir tudo aquilo que o partido conseguiu, em termos de impulso político", acrescentou.

Rui Rio, que não mencionou diretamente o nome de Paulo Rangel, acusou os opositores de o terem insultado, de serem deselegantes, sublinhando que "o PSD não pode estar numa disputa interna, sem saber quem é a sua liderança, com as divisões internas e de repente a ter de se preparar para umas legislativas, a fazer um programa". "Estão loucos", completou ainda o líder social-democrata

"Eu estou bem com qualquer calendário"

Dois minutos depois de Rui Rio ter entrado para o hotel, Paulo Rangel chegou acompanhado com outros militantes e confirmou aqui estar para "assumir a responsabilidade". Não confirmando aos microfones que é candidato, apenas o deixou nas entrelinhas: "Estou bem com qualquer calendário. Não tenho medo de nenhuma data. Estou tranquilo", avisou. Para bom entendedor...

"Acho estranho que a direção do PSD ponha nas mãos do dr. António Costa o seu próprio calendário interna. Mais uma vez, o PSD entrega ao dr. António Costa o supremo privilégio de escolher a data em que nós temos eleições. Isto para mim, não é normal", atirou.