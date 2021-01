Marcelo em isolamento. Confirmado caso de Covid-19 na Presidência da República

Marcelo Rebelo de Sousa tem esta quarta-feira um debate marcado com André Ventura e vai participar remotamente © LUSA

Fonte da Presidência da República confirmou à TSF que o assessor Paulo Magalhães está infetado com Covid-19 depois de ter sido hoje testado.

Paulo Magalhães desempenha funções em situação de proximidade com o Presidente da República e, ainda na segunda-feira, contactou com as várias delegações partidárias recebidas no Palácio de Belém.

O assessor para a Comunicação Social teve também contacto próximo com os jornalistas que seguiram as rondas de audiências com os partidos a propósito do prolongamento do estado de emergência.

Fonte da Presidência confirmou à TSF que o assessor está a reunir os dados sobre todos os contactos que manteve nos últimos dias.

Marcelo Rebelo de Sousa é testado com frequência à Covid-19. A Presidência lembra que esses testes são realizados, "de dois em dois dias".

Como candidato, Marcelo Rebelo de Sousa tem hoje debate marcado com André Ventura e vai participar remotamente.

