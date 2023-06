Nova audição de Galamba e prolongamento da CPI à TAP chumbados

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

A comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP rejeitou, esta segunda-feira, uma nova audição do ministro das Infraestruturas, João Galamba, e da chefe de gabinete Eugénia Correia.

O pedido que tinha sido feito pelo Chega foi chumbado graças aos votos contra do PS e à abstenção do PSD e do PCP. Só o BE votou ao lado do Chega a favor destas audições.

O partido de André Ventura viu também chumbada outra proposta: a de prolongar por três meses o prazo da comissão de inquérito.

Neste caso, os socialistas contaram com o apoio do PCP no voto contra, enquanto PSD e Bloco de Esquerda optaram pela abstenção.

Os comunistas viram aprovados, também esta tarde, dois requerimentos: um para a comissão ter acesso ao registo da Conservatória de todos os sócios e gerentes da empresa Atlantic Gateway entre 2015 e 2021 e outro para acesso à documentação relativa à situação da Manutenção e Engenharia Brasil.

A Iniciativa Liberal esteve ausente das votações que antecederam a audição do atual governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças Mário Centeno.