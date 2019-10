Nova legislatura: deputados tomam posse na manhã de sexta-feira

© Orlando Almeida/Global Imagens

Os deputados da Assembleia da República para a nova legislatura vão tomar posse às 10h da manhã desta sexta-feira, estando prevista a realização de uma segunda reunião às 15h.

"Às 10h00 será feita a verificação de mandatos e depois retomados os trabalhos às 15h00 para a eleição do Presidente da Assembleia da República, da Mesa e do Conselho de Administração da Assembleia da República", informou o porta-voz da conferência de líderes, o social-democrata Duarte Pacheco, em declarações à Lusa.

A posse do novo Governo está marcada para as 10h30 de sábado, no Palácio da Ajuda, como pode ler-se no site da Presidência.

Esta terça-feira, o Tribunal Constitucional (TC) rejeitou as queixas do PSD e da Aliança, que tinha pedido uma recontagem dos votos do círculo da emigração, dando luz verde à publicação dos resultados em Diário da República.