Nova polémica no Governo. Marido garante que Carla Alves "não tem nada a ver" com processo

Carla Alves, a nova secretária de Estado da Agricultura © Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Por Cátia Carmo 05 Janeiro, 2023 • 12:50

O marido da nova secretária de Estado da Agricultura e ex-autarca de Vinhais, Américo Pereira, garante que tanto nas suas contas como nas contas da mulher, Carla Alves, não há dinheiro ilegal.

"A discrepância que o Ministério Público aponta trata-se de um erro contabilístico e que, em altura própria, será explicado. O Ministério Público pegou em todas as entradas a crédito nas contas bancárias e somou. No fim pediu-nos para explicar essas proveniências. O processo está organizadinho e a defesa preparada. Tenho as explicações todas nos devidos dossiers e, na hora própria, entregarei a justificação para todas as entradas, saídas e movimentos", sublinhou Américo Pereira em declarações aos jornalistas.

Em sua defesa, o antigo autarca afirma que há um erro do Ministério Público do processo e assegura que a mulher nada tem a ver com este caso.

"O envolvimento é zero, é só porque é minha mulher. Uma situação destas é uma autêntica vergonha. Alguém que esteja casado com um arguido tem de se divorciar. Ela não tem rigorosamente nada a ver com isto, este assunto é meu", garantiu o marido da nova secretária de Estado da Agricultura.

E esclarece ainda que as contas bancárias não foram arrestadas.

"O que foi arrestado das contas bancárias não foram as contas bancárias, foram os saldos das contas bancárias que existiam em março do ano 2022. No que diz respeito às contas, a única que foi arrestada da qual a minha mulher é titular comigo foi uma, apenas uma", acrescentou.

Em resposta ao Correio da Manhã, o Ministério da Agricultura afirmou que Carla Alves "não é visada em qualquer processo-crime" e que "nenhum processo judicial relativo ao seu marido, Américo Pereira, sugere qualquer tipo de envolvimento da sr. secretária de Estado da Agricultura".

A TSF está, desde esta quinta-feira de manhã, a tentar falar com a secretária de Estado da Agricultura, mas ainda sem sucesso. Carla Alves deverá fazer uma declaração sobre este assunto em breve.

A nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem os saldos de diversas contas arrestadas, na sequência de uma investigação que visa o marido Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais. De acordo com a edição desta quinta-feira do Correio da Manhã, a Polícia Judiciária levantou o segredo bancário à atual governante que, na altura, era funcionária em instituições públicas, mas recebia mais dinheiro do que aquilo que declarava.