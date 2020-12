Nova variante do vírus. PSD pede medidas urgentes ao Governo

O presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio © LUSA

O PSD está preocupado com a descoberta de uma nova variante do coronavírus no Reino Unido e apela ao Governo para tomar as medidas necessárias "que salvaguardem a saúde dos portugueses.

Num comunicado enviado às redações, os sociais-democratas sublinham que a descoberta da nova variante do vírus "é suscetível de impor um esforço adicional aos serviços de saúde e, infelizmente, a produzir efeitos adversos na mortalidade, para além das óbvias consequências económicas e sociais, a menos que se tomem medidas expeditas para travar a disseminação".

"Importa, por isso, refletir, com caráter de urgência, no sentido de minimizar os riscos de propagação desta mutação em Portugal", acrescenta a nota.

O PSD questiona o Governo em relação à mobilidade dos cidadãos entre os dois países, dando como exemplo a suspensão de voos, uma medida tomada por vários países europeus como a Holanda, Itália e Alemanha. "O PSD aguarda que o Governo aja no mesmo sentido e o mais rapidamente possível", lê-se.