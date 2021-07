Novas regras e horários. Conheça as medidas de acesso a restaurantes e alojamentos

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © Lusa

Os restaurantes que, até agora, apenas podiam estar abertos até às 15h30 ao fim de semana, com a medida da obrigatoriedade de testes nos restaurantes durante o fim de semana vão poder funcionar até às 22h30.

"Aplica-se aos concelhos de risco elevado e muito elevado, permitindo aliviar o horário dos restaurantes até às 22h30", clarificou a ministra da Presidência, no final do Conselho de Ministros.

Logo a seguir, Pedro Siza Vieira revelou que os autotestes vão passar a ser vendidos também nos supermercados, além das farmácias, "aumentando os canais de distribuição" e recorda a importância do certificado Covid.

"O certificado Covid permite as deslocações de Portugal para outros países ou de outros países para Portugal. O Reino Unido acabou de decidir que os cidadãos que viajam para Portugal e tenham a vacinação completa não precisam de fazer quarentena", sublinha.

Acesso ao exterior de restaurantes não exige teste ou certificado

A exigência de testes ou certificados decorre em todos os concelhos de Portugal Continental e todos os dias.

A apresentação de um dos dois comprovativos deve ser feita aquando do check-in, sendo que no caso de autoteste, este deve ser feito no local. As regras não se aplicam a menores de 12 anos nem aos trabalhadores destes locais, mas aplicam-se a turistas, garante o ministro da Economia.

Quanto aos restaurantes, a exigência de teste ou certificado só se aplica para o acesso ao interior e apenas nos concelhos de risco elevado ou muito elevado, nota a ministra da Presidência.

Ainda assim, mantêm-se as regras de lotação destes estabelecimentos.

Tanto a ASAE como as forças de segurança vão fiscalizar a aplicação destas regras, que têm agora contraordenações previstas. Tanto os clientes como os donos dos estabelecimentos estão obrigados a promover a apresentação do teste ou certificado.

Restrições centradas na AML deixam de existir

Mariana Vieira da Silva explicou que agora deixam de existir as restrições centradas na Área Metropolitana de Lisboa.

"A partir de agora temos outras formas, como a utilização do certificado para restaurantes e outros sítios turísticos. Faremos as necessárias campanhas dirigidas à obtenção do certificado digital", afirmou a ministra.

Já Pedro Siza Vieira explicou que as condições de crédito das linhas de apoio estão relacionadas com a dimensão da empresa.

"É determinado pelo número de trabalhadores que tenham a cargo. O período de carência é de 18 meses e o período de reembolso ainda será estabelecido nos próximos dias", acrescenta.