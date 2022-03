Novidades e mudanças de pasta no Governo, a "irritação" de Marcelo e Costa e outros destaques TSF

© Mário Cruz/Lusa

Os nomes que compõem o novo governo já são conhecidos. Estão desfeitas algumas dúvidas e António Costa reservou as surpresas para o fim. Conheça aqui os nomes que compõem o Governo socialista.

Antes da divulgação da lista, o documento provocou polémica. A lista foi divulgada antes de chegar ao conhecimento do Presidente da República. Marcelo não gostou e Costa partilhou da mesma "irritação".

Quanto à lista em si, há novidades na pasta da Defesa. Helena Carreiras era até agora presidente do Instituto da Defesa Nacional.

Nas Finanças, João Leão deixa o Governo e confirma-se a nomeação de Fernando Medina, antigo autarca de Lisboa, assume esta pasta.

Por outro lado, José Luís Carneiro, o antigo secretário-geral adjunto socialista, vai liderar o Ministério da Administração Interna.

Por fim, a grande surpresa da lista é o nome de Pedro Adão e Silva que será o ministro da Cultura.

Esta quarta-feira é também um dia histórico para Portugal. O país vive há mais tempo em democracia do que aquele viveu em ditadura.

No resto da atualidade, os fuzileiros suspeitos da morte do agente da PSP, Fábio Guerra, vão ficar em prisão preventiva depois de terem sido ouvidos pelo juiz Carlos Alexandre, no campus da Justiça, em Lisboa.

Por fim, mas no topo da atualidade internacional, continua a Guerra na Ucrânia. O enviado especial TSF, Pedro Cruz, descreve "o som pesado e duro do silêncio" em Odessa.

Para os ucranianos, esta cidade junto ao Mar Negro é o símbolo da resistência nacional. Isto porque está à espera de um ataque pesado das forças russas.