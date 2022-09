Novo aeroporto: Costa fala em diálogo "sereno" com PSD e espera decisão definitiva em 2023

© Paulo Cunha/Lusa

António Costa revela que existe um contacto "sereno" com Luís Montenegro e assume que estão próximos de tomar uma decisão que será definitiva em 2023.

"Creio que vamos ter condições para no próximo ano termos essa decisão. Tenho tido contacto com o líder do PSD e não estamos muito distantes para podermos fixar-nos numa metodologia para a realização de uma avaliação ambiental estratégica que é necessária", disse António Costa em entrevista à TVI e à CNN Portugal.

António Costa revela que foi também o PSD que fez retroceder a decisão tomada pelo Governo de Pedro Passos Coelho: "Eu fui o primeiro que chegou aqui e em vez de mudar a decisão que tinha sido tomada foi não discutir mais. Foi decidido, vamos fazer. O que acontece é que o partido que tomou a decisão evoluiu na sua posição."

"Tudo farei para que a decisão não tenha só apoio deste Governo, mas pelo menos o apoio do principal partido da oposição e, preferencialmente, de todos os outros partidos", refere António Costa.

Relativamente à atuação do Governo, António Costa lembra que apesar de as eleições terem sido no final de janeiro, teve de esperar por uma repetição no círculo eleitoral da Europa e enfrentou uma guerra e uma crise financeira quando entrou em funções.

Nesse sentido, o primeiro-ministro enumerou várias decisões que o Governo já teve, exaltando o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), afirmando que a regulamento está em Belém para promulgação do Presidente da República.

"Ao Governo compete as políticas de saúde. Mas não pode competir a gestão do dia-a-dia dos estabelecimentos de saúde", considera António Costa, questionado sobre o papel da futura direção executiva do SNS.

Ainda sobre a saúde e em resposta à crise nas urgências que existiu durante o verão, António Costa diz que é preciso aumentar o número de médicos e, para isso, reduzir as restrições ao número de vagas em medicina no Ensino Superior.