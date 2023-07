Novo aeroporto em Santarém? Montenegro aconselha Costa a colocar "ordem na casa"

O presidente do Partido Social Democrata, Luís Montenegro © Nuno Veiga/Lusa

Por Francisco Nascimento com Cátia Carmo 03 Julho, 2023 • 19:57

O líder do PSD, Luís Montenegro, aconselhou António Costa a colocar ordem na casa depois de o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, defender que Santarém é uma boa solução para o novo aeroporto. Além disso, lembrou que existe uma comissão técnica para avaliar várias localizações, considerando "inconcebíveis" diferentes opiniões na praça pública.

"Sinceramente fico completamente perplexo perante a circunstância em que membros do Governo que ou subscreveram ou anuíram numa resolução que é do Conselho de Ministros, que constituiu uma comissão técnica independente, andam agora a digladiar-se na praça pública, a puxar cada um para a terra que lhes dá mais jeito porque são as suas origens ou aquelas localizações onde têm interesses. Olhe, eu não tenho interesse nenhum em nenhuma localização. O meu único interesse é que o país faça a melhor escolha e a melhor opção, que os recursos públicos sejam bem gastos, que o país tenha uma valorização com um novo aeroporto de Lisboa. Se o primeiro-ministro não tem capacidade e autoridade para dizer isto aos ministros e aos secretários de Estado, só posso lamentar, só posso, mais uma vez, dizer ao primeiro-ministro para pôr ordem na casa. O que os membros do Governo estão a fazer é inconcebível", afirmou Luís Montenegro.

À margem de uma visita ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, Luís Montenegro foi também questionado sobre o desafio de André Ventura para que a direita se junte num compromisso de "salvação da Saúde". O líder do PSD diz que o compromisso do partido é com os portugueses e de forma responsável e amadurecida.

"Nós estamos interessados em fazer um pacto para resolver os problemas da saúde com os portugueses, com todos aqueles que têm responsabilidades, sejam os utentes, sejam as autarquias locais, os titulares das responsabilidades de gestão no sistema, os promotores das ofertas do setor privado, do setor social e, naturalmente, também com todos os partidos políticos. Somos, sobretudo, de uma forma responsável, serena e consistente e amadurecida, levar a cabo um projeto de transformação que, como dissemos, hoje visa a atingir alguns objetivos intercalares em 2030 e projetar aquilo que nós poderemos ser como referência mundial nos indicadores de prestação de serviços de saúde em 2040. Porque ninguém vai resolver o problema da saúde em Portugal de um dia para o outro", acrescentou o líder do PSD.