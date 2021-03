Novo aeroporto. Governo envia à AR alteração à lei para acabar veto das autarquias

© Sascha Steinbach/EPA (arquivo)

O Conselho de Ministros enviou, esta sexta-feira, à Assembleia da República uma proposta de lei para alterar a legislação que define "as condições de construção dos aeródromos civis nacionais", de modo a que os processos de construção deixem de precisar de pareceres autárquicos favoráveis.

"Atendendo a que os pareceres das autarquias resultam de interesses de cariz eminentemente local que nem sempre estão alinhados com o superior interesse nacional, o presente diploma dispensa a construção de aeroportos da necessidade de pareceres autárquicos favoráveis, equiparando, neste aspeto, os requisitos aos existentes para as infraestruturas rodoviárias", lê-se no comunicado publicado após a reunião eletrónica desta sexta-feira.

O mesmo diploma garante que os pareceres das autarquias "potencialmente afetadas, quer por superfícies de desobstrução quer por razões ambientais, são indispensáveis no que concerne a projetos locais".

O Governo tinha anunciado esta terça-feira que ia rever a legislação para eliminar o que considera ser um poder de veto das autarquias no desenvolvimento de infraestruturas de interesse nacional e estratégico como a localização do novo aeroporto.