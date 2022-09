Novo aeroporto: PSD quer avaliação ambiental feita no prazo de um ano por figuras com mérito técnico

Luís Montenegro, líder do PSD © Manuel de Almeida/Lusa

Luís Montenegro entregou esta quarta-feira uma carta a António Costa em que pede ao primeiro-ministro que sejam feitas e concluídas, no prazo de um ano, avaliações ambientais estratégicas a várias localizações para o novo aeroporto de Lisboa, entre elas Alcochete e Montijo e "qualquer outra" que o Governo decida incluir.

Essas avaliações devem ser feitas por personalidades de "reconhecido mérito técnico, académico e científico", incluindo entidades independentes ligadas à academia e engenharia aeronáutica e civil, podendo até recorrer a protocolos com universidades estrangeiras, "como por exemplo o MIT".

Em simultâneo, o presidente do PSD pede uma análise comparativa de custos e prazos de execução de cada uma das localizações em estudo.

"Aí se integrando todas as infraestruturas conexas, complementares e requeridas para o bom e integram funcionamento do novo aeroporto", pode ler-se na carta de Luís Montenegro.

Apesar destes pedidos, tendo em conta a urgência da situação, o PSD defende que se avancem já com obras no Aeroporto Humberto Delgado.

"Transmissão de imediato à concessionária da autorização e exigência para iniciar, desde já, as obras de requalificação do Aeroporto Humberto Delgado e definição das medidas mitigadoras dos impactos das mesmas", escreveu o líder do PSD.

Estas são as conclusões dos social-democratas depois de várias audições e estudos feitos ao longo dos últimos meses sobre esta matéria.

"Caberá agora ao Governo - que, ademais, dispõe de uma maioria absoluta no Parlamento - decidir o caminho metodológico a seguir, o qual terá a nossa aquiescência dentro das balizas supra enunciadas. (...) Reitero a nossa disponibilidade para prosseguirmos um diálogo construtivo na expectativa de que o senhor primeiro-ministro possa rapidamente tornar pública a decisão do Governo", remata.

Numa entrevista recente à TVI/CNN, António Costa adiantou que está muito perto de ter um entendimento com o PSD sobre "a metodologia" a seguir para a localização do novo aeroporto de Lisboa, de modo a tomar uma "decisão definitiva" no final de 2023.

LEIA AQUI A CARTA NA ÍNTEGRA.