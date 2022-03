Novo Banco. Marcelo vai aguardar tomada de posse do Governo para falar sobre pedido de mais 200 milhões

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Mário Cruz/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, esta terça-feira, que vai aguardar a assembleia geral do Novo Banco e a tomada de posse do Governo para comentar o pedido de mais 200 milhões de euros do banco ao fundo de resolução.

"Vou aguardar a assembleia geral do banco, que está marcada para o final do mês de março, e depois a tomada de posse do Governo, para ver qual é a atitude do Governo e a posição do fundo de resolução e depois, se for caso disso, direi qualquer coisa. Não gosto de falar de questões específicas, mas esta é uma questão específica que dura há muito tempo. É uma obra de Santa Engrácia, expressão que se usava para uma obra que demorava anos a acabar e nunca estava pronta", revelou o Presidente da República.

Vários órgãos de comunicação social avançaram, esta terça-feira, que o Novo Banco vai fazer um novo pedido de capital ao Fundo de Resolução, que superará os 200 milhões de euros.