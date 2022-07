Novo Banco. Uma "chantagem permanente" que deixa o Estado de direito "em causa"

O Novo Banco foi tema de discussão esta manhã, no programa da TSF Café Duplo © Paulo Spranger /Global Imagens

As dúvidas dos dois comentadores surgem depois da divulgação de uma auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco, que acusa a gestão do banco de não ter defendido o interesse público, ao longo do processo que levou à entrega de 3 mil e 400 milhões de euros de verbas públicas, desde a queda do BES, em 2014. O relatório abre ainda a porta a novas injeções de dinheiro público à instituição.

O tema foi discutido esta manhã, no programa da TSF, Café Duplo. Ribau Esteves defende que o caso abala a confiança dos portugueses na democracia. O antigo dirigente social-democrata tem dúvidas que seja possível travar esses novos financiamentos.

Inês de Medeiros, a socialista que preside à câmara municipal de Almada, considera que a solução para casos como o do Novo Banco, ultrapassa as fronteiras de Portugal, visto que o sistema financeiro tem autonomia própria. A autarca defende que se trata de uma "chantagem" que dura "há anos" e que "não pode continuar".