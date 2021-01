De volta ao confinamento. Leia aqui na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros

António Costa © Patrícia de Melo Moreira/AFP

O Conselho de Ministros decidiu, esta quinta-feira, que Portugal vai regressar ao confinamento geral a partir das 00h00 do dia 15 de dezembro.

Reunidos, os governantes portugueses decretaram que o "dever geral de recolhimento domiciliário" vai voltar a estar em vigor, à semelhança do que aconteceu em março e abril de 2020, salvo algumas exceções.

A principal diferença para o confinamento do ano passado é a de que, desta vez, todas as escolas do país vão continuar abertas. Por outro lado, os equipamentos culturais fecham, bem como o comércio a retalho e de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público.

O teletrabalho passa também a ser obrigatório e tem novas regras: não precisa de acordo entre empregador e trabalhador e nenhum dos dois pode opôr-se a ele.

As multas por incumprimento desta e outras medidas também duplicaram. Todas as empresas encerradas neste novo confinamento têm acesso automático ao lay-off simplificado.

