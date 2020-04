Novo estado de emergência permite ao Governo controlo de preços

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai comunicar o prolongamento do estado de emergência na quinta-feira à noite © Lusa

Por Nuno Guedes 01 Abril, 2020 • 19:39

O novo decreto do Presidente da República que alarga por mais 15 dias o estado de emergência mantém a porta aberta a que o Governo avance com mais medidas restritivas à mobilidade das pessoas durante a pandemia, mas sobretudo permite medidas extra como a libertação de presos ou o controlo dos preços para evitar a especulação e o açambarcamento.

No âmbito da liberdade de movimentos, ponto quente para travar a epidemia, ao contrário do primeiro decreto este diz expressamente que fica "impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas pelas autoridades públicas competentes em execução do presente estado de emergência", sob pena de se cair no crime de desobediência.

Contra a especulação de preços

No ponto dos limites à propriedade e iniciativa privada também há novidades, "podendo ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos ou materiais".

As concessões públicas, nomeadamente as autoestradas, também podem ver suspenso o direito de "reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emergência".

A medida pode acabar com as indemnizações que já se referia que que teriam de ser pagas às concessionárias das autoestradas pela quebra drástica de viaturas a circular com o estado de emergência.

Outra dado novo: os trabalhadores de lares, de estruturas de apoio a deficientes, crianças ou jovens em risco também passam a ser obrigados a apresentar-se ao trabalho se o Governo assim o exigir.

Sindicatos e presos

A ação sindical também fica mais limitada: "Fica suspenso o direito das associações sindicais de participação na elaboração da legislação do trabalho, na medida em que o exercício de tal direito possa representar demora na entrada em vigor de medidas legislativas urgentes para os efeitos previstos neste Decreto".

Finalmente, o Presidente abre a porta à libertação de presos condenados em tribunal ao definir que "podem ser tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção dos cidadãos privados de liberdade em execução de decisão condenatória, bem como do pessoal que exerce funções nos estabelecimentos prisionais, com vista à redução da vulnerabilidade das pessoas que se encontrem nestes estabelecimentos à doença Covid-19".